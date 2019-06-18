Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

, 21:11 Эфирная новость 221

Следственный комитет РФ освободил несовершеннолетнего Арсения из СИЗО, но подозрения пока не снял.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 12

Неожиданный поворот в деле об убийстве Ирины Соколовой, супруги бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова. Главный подозреваемый в расправе над женщиной, ее младший сын Арсений — освобожден из СИЗО. Подозрения с него не сняты, однако оснований содержать юношу под стражей, как выяснилось нет.

«С учетом личности подозреваемого, его возраста, следствием принято решение освободить его и не ходатайствовать об избрании меры пресечения о заключении под стражу», — заявили в СК РФ.

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат. После чего, тем же ножом пытался покончить с собой. Допросить 18-летнего Максима Соколова пока невозможно — он в реанимации и говорить не может. Прямых улик против младшего сына нет. Мотивы преступления неизвестны. Пока идет следствие, Арсений будет находится под присмотром отца.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию событий страшной трагедии в семье известного хоккеиста.

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 12
18 июн
Сына экс-хоккеиста СКА Соколова отпустили из СИЗО
17 июн
Сын экс-хоккеиста «СКА» Соколова пришел в себя в реанимации
17 июн
Продлен срок задержания сына хоккеиста Максима Соколова, подозреваемого в убийстве матери
16 июн
Убийство в семье экс-хоккеиста Максима Соколова: история семьи и хронология событий
15 июн
Соколову-младшему продлили задержание на 72 часа по делу об убийстве матери
15 июн
Арсения Соколова, подозреваемого в убийстве матери, привезли в суд Всеволожска
14 июн
Видео: хоккеист Соколов вышел из СК во Всеволожске после допроса по делу об убийстве жены
14 июн
Кровавая драма в семье Соколовых: как младший сын погибшей стал главным подозреваемым
14 июн
«Она была прекрасным человеком» — знакомый семьи Соколовых о жене экс-хоккеиста СКА
14 июн
Две противоположности — в школе рассказали о сыновьях экс-хоккеиста СКА Соколова

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Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
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