Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

Неожиданный поворот в деле об убийстве Ирины Соколовой, супруги бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова. Главный подозреваемый в расправе над женщиной, ее младший сын Арсений — освобожден из СИЗО. Подозрения с него не сняты, однако оснований содержать юношу под стражей, как выяснилось нет.

«С учетом личности подозреваемого, его возраста, следствием принято решение освободить его и не ходатайствовать об избрании меры пресечения о заключении под стражу», — заявили в СК РФ.

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат. После чего, тем же ножом пытался покончить с собой. Допросить 18-летнего Максима Соколова пока невозможно — он в реанимации и говорить не может. Прямых улик против младшего сына нет. Мотивы преступления неизвестны. Пока идет следствие, Арсений будет находится под присмотром отца.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию событий страшной трагедии в семье известного хоккеиста.