Сына экс-хоккеиста СКА Соколова отпустили из СИЗО

Главного подозреваемого в резонансном убийстве в поселке Новая Романовка Арсения Соколова отпустили из СИЗО. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе суда. Следователи пришли к выводу, что причин арестовывать младшего сына экс-хоккеиста СКА нет. Правоохранители учли возраст и данные о личности юноши, а отец Арсения поручился, что сын будет находиться под его надзором.

По предварительным данным, на теле и одежде Арсения не нашли следов крови.

13 июня в поселке Новая Романовка произошло шокирующее убийство — было обнаружено тело жены экс-хоккеиста СКА Максима Соколова. Рядом с уже бездыханной Ириной Соколовой лежал ее старший сын Максим с тяжелыми ножевыми ранениями. Мальчик был отправлен в больницу, а расследованием занялись правоохранительные органы Ленобласти.

Вскоре был задержан Арсений — младший сын Соколовых, который давал путанные показания и обвинял в убийстве брата. Он стал главным подозреваемым по дело об убийстве в Новой Романовке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арсению Соколову продлили срок задержания.