Прекрасные участницы Севастопольского бала покорили мужчин в США и Британии

Читатели британской газеты Daily Mail бурно обсуждают офицерский бал в Севастополе, состоявшийся в минувшее воскресенье, 16 июня.
Издание опубликовало красочный фотоотчет об этом ежегодном мероприятии, отметив огромное количество участников, царившую там праздничную атмосферу и дорогие наряды участниц бала. Как сообщается, присутствовали 150 офицеров с супругами, 130 гражданских пар и военные атташе из 15 стран — всего около тысячи человек.
Читателей же впечатлили красота, стройные фигуры россиянок и отсутствие у них татуировок.
«Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками», — присоединился к нему Mzungu из Великобритании.
Некоторые комментаторы удивились, что в России нет женщин-офицеров.
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Ранее 5-tv.ru писал, что в этом году международный офицерский бал был посвящен Дню России, городу-герою Севастополю и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.