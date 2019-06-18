Прекрасные участницы Севастопольского бала покорили мужчин в США и Британии

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Красочный фотоотчет о состоявшемся в воскресенье, 16 июня, мероприятии опубликовала британская газета Daily Mail.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Читатели британской газеты Daily Mail бурно обсуждают офицерский бал в Севастополе, состоявшийся в минувшее воскресенье, 16 июня.

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Издание опубликовало красочный фотоотчет об этом ежегодном мероприятии, отметив огромное количество участников, царившую там праздничную атмосферу и дорогие наряды участниц бала. Как сообщается, присутствовали 150 офицеров с супругами, 130 гражданских пар и военные атташе из 15 стран — всего около тысячи человек.

Читателей же впечатлили красота, стройные фигуры россиянок и отсутствие у них татуировок.

«Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют», - цитирует ФАН комментарий пользователя lives matter из Чикаго.

«Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками», — присоединился к нему Mzungu из Великобритании.

Некоторые комментаторы удивились, что в России нет женщин-офицеров.

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Ранее 5-tv.ru писал, что в этом году международный офицерский бал был посвящен Дню России, городу-герою Севастополю и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

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