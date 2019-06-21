«Эффективный лидер»: Западные СМИ пришли в восторг от «Прямой линии» с Путиным

За «Прямой линей» с российским президентом, которая состоялась в четверг, 20 июня, пристально следили и на Западе. Репортеры большинства СМИ пришли к выводу, что Путин в очередной раз показал себя эффективным лидером, способным решать сложные проблемы.

«Путин отвечал на вопросы, внушая ощущение, что даже самые сложные проблемы могут быть решены. Глава государства в течение двух дней готовился к ежегодной „Прямой линии“, где люди со всей России могут позвонить, чтобы рассказать о насущных проблемах», — пишет The Irich Times.

«Свои вопросы смогли прислать более 1,5 миллионов человек. Они касались самого широкого спектра тем: от заработной платы до западных санкций и задержания российского журналиста. Путин, отвечая на вопросы, сидел как будто на арене», — вторит USA Today.

Еще больше западных журналистов поразило то, что многие проблемы решались во время «Прямой линии». Такой оперативности позавидовали.

В свою очередь, Совет Госдумы в пятницу, 21 июня, обсудит поручения президента по итогам «Прямой линии». Выполнением задач, которые требуют законодательного решения займутся профильные комитеты.

Из российских регионов приходит все больше сообщений о решении проблем простых граждан. В Пензе прокуратура проверяет законность работы ревизоров после жалобы предпринимателя на постоянные проверки. Только за прошлую неделю их было сразу три, и все от разных инстанций.

Власти Татарстана обещали оказать необходимую помощь беженцам из Украины, которые не могут получить российское гражданство. В Дагестане жители села Ботлих, которые с оружием в руках боролись с международными террористами в 1999-м, получат статус участников боевых действий. А после звонка пожарного из Калининграда в регионе пересмотрят зарплаты сотрудникам МЧС.

«На данный момент зарплата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. У меня, как у командира отделения — 16 тысяч рублей. На такую запрплату прожить невозможно», — заявил в ходе «Прямой линии» командир отделения пожарно-спасательной части № 31 г. Светлый Станислав Таукачикас

В этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату таким сотрудникам, до 24 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал более подробно о том, какой была «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2019 году.