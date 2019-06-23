«Не разрушить в один день»: Валерий Меладзе об отношениях России и Грузии

Известный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе, который в воскресенье, 23 июня, отмечает 57-й день рождения, выразил свое мнение относительно конфликта России и Грузии, который назрел после инцидента в Тбилиси, произошедшего 20 июня. На своей странице Instagram певец опубликовал развернутый пост, в котором отметил, что «братские отношения» между двумя странами не могут разрушиться в один день. Артист надеется, что в ближайшее время власти двух государств придут к компромиссу.

Instagram @meladzevalerian

«Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. <...> Все пройдет, пройдет и это... Но жизнь проходит», — подчеркнул Меладзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в эту страну с 8 июля. Причиной для таких мер стал инцидент в Тбилиси, произошедший вечером в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто заявила, что Россия — враг государства.