Захарова ответила Зурабишвили, призвавшей российских туристов ехать в Грузию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, ранее заявившей, что российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию, поскольку любят эту страну. Захарову возмутило заявление грузинского политического лидера. По ее мнению, россияне могут выбрать другое место для отдыха, а посещать страну, где не будут чувствовать к себе доброжелательное отношение, никому не захочется.

Facebook @Мария Захарова

« Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, „большие скопления людей в Тбилиси“ <.> Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен », — написала российский дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Такие меры были приняты после инцидента в Тбилиси, произошедшего вечером в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. В соответствии с указом президента «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля. В ответ на это грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы не должны прекращать приезжать в Грузию. По ее мнению, заниматься решением проблем, лежащих в основе инцидента в Тбилиси, должны, прежде всего, политики.