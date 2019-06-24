«Алые паруса» привлекают не только выпускников и не только со всей России — посетить главный праздник этого лета спешат гости со всего мира. Корреспонденту МИЦ «Известия» удалось пообщаться с Себастьяном и Доминикой — гостями из Берлина которые захотели посмотреть красоты Петербурга, а увидели еще и великолепие «Алых парусов — 2019».

«Для людей, которые заканчивают школу это большой праздник. На одном немецком сайте я прочитала, что в этот день будет красивое шоу с грандиозным салютом, которые стоит увидеть», — рассказывает Доминика.

Молодые люди из Германии вовсю наслаждаются Петербургом и праздником выпускников, особенно отмечая приветливость людей.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечают в 15-й раз. В 2005 году после долгого перерыва он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о грандиозном световом шоу, которое обрамляло появление брига «Россия» в акватории Невы.