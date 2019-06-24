Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева опубликовала архивное фото

Татьяна Лютаева в одночасье стала секс-символом всего СССР после выхода картины «Гардемарины, вперед!» в которой она сыграла роль Анастасии Ягужинской. Актрисе удалось сохранить красоту и по сей день, спустя 30 с лишним лет. Однако внимание подписчиков привлекло не свежее фото 54-летней Лютаевой, а архивный снимок, который она опубликовала в Instagram.

На нем Лютаева запечатлена в перерывах между съемок 33-летней давности непосредственно в костюме — подпись гласит, что фото предоставил оператор «Гардемаринов» Михаил Мукасей.

Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

«Ягужинская прекрасна! Обожаю этот фильм, самый любимый и вы в нем бесподобны»

«Какая вы красивая! Были и остаетесь»

«Класс! Пошла пересматривать гардемаринов в 151-й раз»

«Господи! Какие черты лица, какая внешность! Красавица! И дочь ваша вся в вас!» — написали восхищенные фолловеры.

Instagram @tanialyutaeva

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Куриленко показала очаровательное архивное фото.