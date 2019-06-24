Пять самолетов не смогли сесть в Тюмени и улетели в Екатеринбург

Пять самолетов не смогли приземлиться в тюменском аэропорту «Рощино», поэтому направились в Екатеринбург, сообщает URA.RU. Причиной стали сложные погодные условия над Тюменью.

«В Тюмени сложные метеоусловия, в связи с этим аэропорт Кольцово принял 24 июня утром пять рейсов» , — цитирует издание пресс-секретаря екатеринбургского аэропорта Андрей Клименко.

Все самолеты сели в период с 5:30 до 6:00 по московскому времени. Среди прибывших три рейса «Москва — Тюмень», а также «Санкт-Петербург — Тюмень» и «Симферополь — Тюмень». К этому времени лайнеры удалось отправить в изначальный пункт назначения.

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