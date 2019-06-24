Видео: как российские звезды отреагировали на «Алые паруса 2019» в соцсетях?

Российских артистов поразила масштабность «Алых парусов 2019». Они опубликовали подробности в соцсетях.
Сергей Лазарев поделился впечатлениями с поклонниками в Instagram. На «Алых парусах» певец выступает уже не первый год. Ему понравились энергетика мероприятия и атмосфера на Дворцовой площади. За это он поблагодарил своих юных слушателей.
«Не передать словами, что я чувствовал, когда вы пели хором вчера! Спасибо!» — написал Лазарев.
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На празднике также выступила певица Зара.
«Масштабный концерт стал визитной карточкой нашего города. Выпускники со всей страны приезжают именно на это событие», — гордо заявила девушка.
Именно на «Алых парусах» исполнительница «выловила» музыканта Бурито и попросила его передать привет своему сыну — фанату творчества певца.
Сам Бурито в Instagram от души поблагодарил Владимира Преснякова за совместно исполненный трек, а также сказал «спасибо» всем выпускникам.
«Вчера в прямом эфире смотрела по ТВ. Включила, как раз выступал Володя, и была уверена, что вы споете вместе с ним. Спасибо Вам за Ваши песни и творчество», — написала Бурито его поклонница.
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@presnyakovvladimir, благодарю тебя за все🙏 Спасибо, #Питер, спасибо, выпускники🙌🔥 #burito #бурито #buritolive #алыепаруса
Атмосфера города в праздничный день никого не оставила равнодушным.
«Мы сейчас в Санкт-Петербурге. Здесь безумно красиво!» — поделились своими впечатлениями солистки группы #2Маши.
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Сегодня поем на фестивале «Алые Паруса». Встречаемся в районе 10 вечера на Дворцовой Площади или на телеканале ТВ 5! #2Маши #2Mashi #АлыеПаруса
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова поздравила петербургских выпускников.