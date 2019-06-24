Ольга Бузова выложила в Instagram поздравление для петербургских выпускников. Теледива призналась, что с удовольствием следит за «Алыми парусами» и всегда праздник получается красивым.

«В родном Петербурге сегодня выпускные „Алые Паруса“. Каждый год смотрю, что там нового. Всегда красиво, но в этот раз жду особенно <…> всех выпускников поздравляю опять с праздником», — написала Бузова под своим фото из гримерки.

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«Ни разу в Питере не была, хотя мечта со школы», — пишут фолловеры Бузовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова запутала поклонников новой публикацией.