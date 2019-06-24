Ольга Бузова поздравила петербургских выпускников — фото

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Телеведущая призналась, что каждый год следит за главным праздником выпускников — «Алыми парусами» и всегда остается приятно удивлена.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 497 Алые паруса 2019 171

Ольга Бузова выложила в Instagram поздравление для петербургских выпускников. Теледива призналась, что с удовольствием следит за «Алыми парусами» и всегда праздник получается красивым.

Instagram @buzova86

«В родном Петербурге сегодня выпускные „Алые Паруса“. Каждый год смотрю, что там нового. Всегда красиво, но в этот раз жду особенно <…> всех выпускников поздравляю опять с праздником», — написала Бузова под своим фото из гримерки.

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