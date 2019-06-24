«Вводили в заблуждение»: Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил после «прямой линии» с президентом РФ своего заместителя Инну Погребняк. По его словам, в последние дни выяснилось, что в регионе существуют оклады врачей ниже минимального размера оплаты труда, тогда как в предоставляемых ему отчетах были другие цифры, передает RT.

«Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше МРОТ. Оказывается, они есть», — сказал он на совещании в понедельник, 24 июня.

В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня отоларинголог из Мурманской области пожаловался президенту на то, что получает около 20 тысяч рублей.

Как ранее передавал 5-tv.ru, именно низкие зарплаты стали темой первых вопросов «Прямой линии» с Путиным.