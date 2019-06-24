На Дворцовой площади выступил один из хэдлайнеров праздника — Сергей Лазарев. Певец исполнил свои знаменитые хиты «В самое сердце», «Так красиво», «Семь цифр» и «Only one».

Полина Гагарина завершала концертную часть праздника. На сцене «Алых парусов — 2019», певица спела одну из своих главных песен «Миллион голосов» и перепела «Кукушку» Виктора Цоя.

Во время торжественного пиротехнического шоу на Стрелке Васильевского острова спел Максим Леонидов.

Бриг «Россия» вошел в акваторию Невы на глазах у многотысячной толпы. На его палубе исполнили песню «Синяя вечность», памятную еще по вокалу Муслима Магомаева.

И вот, из водной глади Невы неожиданно, но торжественно вышли 33 богатыря.

Петр I и с расчетом канониров стрелял из пушек Петропавловской крепости, знаменуя появление брига «Россия» — нового символа «Алых парусов».

По главной водной артерии города прошел бриг «Россия». Над ним разрывались миллионы красочных огней.

За световым шоу наблюдали сотни тысяч человек. Это были не только выпускники, но также жители и гости города.

Невероятной красоты фейерверк длился 21 минуту, но это время пролетело как один миг.

В конце представления, бриг «Россия» издал традиционный гудок, провожая выпускников во взрослую жизнь.