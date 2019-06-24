Филарет не усидел на двух стульях: Украинский патриарх лишен канонических прав

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В качестве «утешения» 91-летний «священнослужитель» пока еще не исключен из раскольнического епископата.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис 28

Новая церковная структура Украины — так называемая Объединенная раскольническая церковь Украины (ОРЦУ) — лишила своего почетного патриарха Филарета (Михаил Денисенко) «канонического права» управления епархией. В качестве «утешения» 91-летнего «священнослужителя» пока не исключили из состава епископата. Об этих решениях синода ОРЦУ в понедельник, 24 июня, сообщил спикер Киевской митрополии Зоря.

«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ (Православная церковь Украины — ОРЦУ, — прим.ред.), но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — приводит его слова RT.

Помимо морально-церковного унижения, Филарет понесет и колоссальные материальные потери. ОРЦУ решила «отжать» себе все парафии — церковные приходы, а также монастыри, находившиеся в его непосредственном подчинении.

На синоде это объяснили бюрократическими проволочками почетного патриарха.

«В связи с невыполнением Филаретом в установленный синодом месячный срок подачи на регистрацию парафий было решено подчинить митрополиту Киевскому и Всея Украины все парафии и монастыри Киева, которые до 15 декабря пребывали в Киевском патриархате», — проинформировал Зоря.

В то же время украинские СМИ сообщают, что в данной ситуации Филарет «не усидел на двух стульях». Когда осенью прошлого года он и экс-президент Незалежной Петр Порошенко ездили в Стамбул, чтобы заручиться поддержкой по вопросу автокефалии к патриарху Константинопольскому Варфоломею, то пообещали ему за томос ежемесячно перечислять десятки миллионов долларов. Расклад был следующий: 7 100 общин должны были каждый месяц перечислять Киеву по четыре — 20 тысяч долларов, в зависимости от размера прихода. Затем общая сумма должна была отправляться в Константинопольский патриархат.

Однако Филарет, который до сих пор контролировал финансовые потоки через киевский «патриархат», «встал на дыбы», и отказался платить «дань», так как в ОРЦУ его отодвинули от реальной власти. Теперь же почетного патриарха лишили еще и канонических прав, отобрав монастыри и приходы.

Ранее Филарет публично обвинил Порошенко в обмане, заявив, что ему так и не дали руководить раскольнической украинской церковью.

Тема:
Украинский кризис 28
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