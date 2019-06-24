Грандиозное шоу! «Алые паруса — 2019» поразили даже самого искушенного зрителя

, 21:55 Эфирная новость 274

Самый ожидаемый праздник выпускников прошел в ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

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Алые паруса 2019 174

Весь день сегодня, 24 июня, Петербург обсуждает новые рекорды. Праздник, который всегда сопровождает слово «самый». Это, конечно, «Алые паруса». Выпускной, которому можно позавидовать в любой другой точке планеты.

Каждый год организаторам все сложнее превосходить себя. Но вот снова: самое длинное пиротехническое шоу — 22 минуты красочных залпов — никакая графика здесь в студии не передаст. Самая высокая сцена, которая символизирует уже не просто парусник, — а верфь, которая выпускает в жизнь и новый бриг «Россия», и вчерашних школьников. Их десятки тысяч. Но зрителей на Дворцовой площади и на набережной Невы — полтора миллиона. Гораздо больше, чем выпускников. Потому что всем хочется верить в сказку — и детям, и взрослым. И Артуру Ломидзе, который встречал вместе с городом новый рассвет.

И вот он главный момент этой ночи — корабль под алыми парусами проходит сквозь залпы салюта. Сложно поверить, но впервые парусник появился тут в далеком 68-м году. Он стоял на якоре, паруса были сшиты из ситца, их рвал любой порыв ветра. Но это не бутафория — бриг «Россия» не уступает аналогам XIX века.

Это чувство гордости, которое дарит своя страна выпускникам объяснима. «Россия» — первый отечественный парусник, созданный специально для праздника с многолетней историей. И это подарок не только выпускникам, а всему городу на Неве. Теперь порт приписки брига — Санкт-Петербург

«Вы выпускница?» — спрашивает корреспондент МИЦ «Известия».

«По сути, да, но я — в следующем году. Так получилось. А он (показывает на парня) — да!!!» — отвечает зрительница шоу «Алые паруса».

Среди зрителей не только подростки, вот учительница английского языка пришла приглядеть за своими подопечными — это официальная версия. На самом деле ее тоже завораживает праздник

«Очень нравиться, замечательно. Каждый год прихожу сюда с семьей и выпускниками все нравится. Несмотря на то, что они у нас такие взрослые, все уже видели и путешествовали, но этот момент прощания с детством их пробивает и такое единение,» — рассказала учитель английского языка Ася Саттарова.

И бессменный ведущий Иван Ургант, который каждый раз пропускает салют, он в это время ведет программу на главной сцене, заметил интересное сочетание цветов, в которые окрашен праздник.

Бриг «Россия» вошел в Неву под алыми парусами — видео

Перед зрителями «Алых Парусов» проносится мультимедийная история России — от наших дней до древнейших времен.

И все это в сопровождении индивидуального саундтрека, классику советской эстрады обработал струнный ансамбль, джазовый оркестр и, впервые — молодой ди-джей. Музыку написали специально к юбилейной, 15-й по счету церемонии. Праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 м году Банком Россия, Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом.

«Дерзайте, мечтайте, любите. И я прошу вас, все ваши задуманные желания, которые вы загадаете в эту ночь и задумаете перед „Алыми парусами“ — пусть исполнятся», — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

Пока на Неве бурлят события, на главной площадке появляются звезды первой величины.

«Я хочу всем пожелать правильно выбрать свою дорогу по жизни и идти по ней никуда не сворачивая. Если вы чего-то хотите, вы добьетесь», — сказал Сергей Лазарев.

Площадка-трансформер изменяется прямо во время представления. На ней сменяют друг друга Маркус Рива, Кравц, Алексеев, Зара. Вот Полина Гагарина исполняет в городе-колыбели русского рока кукушку Виктора Цоя.

Пара из Берлина приехала в Петербург лишь с одной целью — в очередной раз напомнить другу, что любят друг друга. И сделать это в самую романтичную ночь в самом романтичном городе мира.

«Мы чувствуем себя очень влюбленными! Это так красиво!» — сказали Себастьян и Доминика.

Возгласы восхищения на всех языках звучат одинаково. Тысячи гостей приехали со всей страны и даже из-за границы

В этом году на улицах и набережных Петербурга за праздником следили полтора миллиона зрителей. Это новый рекорд, останавливается на котором организаторы не собираются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды отреагировали на «Алые паруса 2019» в соцсетях.

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