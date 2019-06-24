Зрители грандиозного шоу «Алые паруса» делятся в соцсетях своими эмоциями

, 20:26 Эфирная новость 111

Интернет заполонили фотографии на тему: «Я и парусник», «Я и салют», «Я и целое море людей». ТВедущие мировые СМИ также сегодня вышли с материалами о праздничном Петербурге.

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Фото, видео : Пятый канал, Известия/ Сергей Коньков

Тема:
Алые паруса 2019 173

Этот праздник выпускников просто обрушил соцсети! Весь этот день, всю предыдущую ночь, вечер накануне, день репетициии — нет более обсуждаемой темы, нет более красочных фотографий и нет более ярких эмоций в интернете.

По хештэгу «Алые паруса» (#Алыепаруса) — миллионы снимков, на которых личная встреча с мечтой. Хоть и в толпе — для каждого она своя. Ведь главное, вот он — приплыл капитан Грей, а значит, все так возможно, так близко, все — впереди.

Три вида фотографий заполонили интернет: «Я и парусник», «Я и салют», «Я и целое море людей». Такой он, Петербург в эту ночь, глазами не организаторов праздника, не телевизионщиков, а самих жителей города и иностранных гостей.

«Потрясающий по своей масштабности и красоте праздник — Алые паруса. я Счастлива, что живу в таком прекрасном городе и могу стать частью этого великолепия. Восторг»;

«Это праздник мирового масштаба! Побывать в первых рядах, закончив школу восемьлет назад — дорогого стоит. Эмоции не отпускают до сих пор!»

«Лучшее пиротехническое шоу. Теперь и своими глазами. Спасибо!»

«Это был грандиозный праздник!!! Стоило два с половиной часа на набережной наблюдать, как темнеет небо, в ожидании чуда! Нашим друзьям из Италии тоже очень понравилось», — пишут свидетели грандиозного шоу.

Сказочное шоу из огня, воды, света, истории и романтики просто невозможно было не заметить. Ведущие мировые СМИ сегодня вышли с материалами о праздничном Петербурге. Фото алых парусов украсили сайт газеты The Times, телеканала Euronews, главного китайского информационного агентства «Синьхуа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды отреагировали на «Алые паруса 2019» в соцсетях.

Тема:
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