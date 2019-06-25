Вернувшийся на Землю экипаж МКС эвакуирован из спускаемого аппарата «Союза МС-11»

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Посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-11» произошла в степи Казахстана в 05.48 по московскому времени.

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Фото, видео : Роскосмос

Вернувшиеся на Землю члены экипажа Международной космической станции россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак успешно эвакуированы из спускаемого аппарата российского транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-11». Космонавт «Роскосмоса» и астронавты чувствуют себя хорошо, сообщили в ведомстве.

Посадка капсулы произошла в степи Казахстана во вторник, 25 июня, в 05.48 по московскому времени в 145 километрах от города Жезказган.

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Новая экспедиция на МКС стартует с космодрома Байконур 20 июля 2019 года на корабле «Союз МС-13». В состав экипажа входят космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия), сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане.

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