«Роскосмос» опроверг данные НАСА о нештатной ситуации при посадке «Союза»

, 12:51 Эфирная новость 57

Российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак чувствуют себя отлично.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Посадка корабля «Союз МС-11» прошла в штатном режиме. Как сообщается на сайте «Роскосмоса», информация, которую публикуют некоторые СМИ, опираясь на заявление НАСА, не соответствует действительности.

Экипаж космического корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю. Спускаемый аппарат совершил посадку в казахстанской степи.

Космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак чувствуют себя отлично. Специалисты Роскосмоса и центра подготовки космонавтов помогли экипажу покинуть корабль.

«Третья моя посадка, третий раз вертикально. Посадка мне по-прежнему кажется мягкой. Нормально. Хорошая», — рассказывает космонавт Олег Кононенко.

Экспедиция на орбите продолжалась семь месяцев. За это время экипаж провел десятки научных экспериментов и совершил пять выходов в открытый космос. На МКС продолжат работу российский космонавт Алексей Овчинин, астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон будет сотрудничать с «Роскосмосом» до 2023 года из-за кораблей «Союз».

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