Школьники из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на ЕГЭ

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Учащиеся сдавали экзамены по русскому языку, математике, физике и информатике.

Фото : РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
ЕГЭ 2019 62

Два школьника из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам, сообщает Рособрнадзор. Выпускник лицея № 2 города Тула Даниил Дрябин и выпускница екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина сдавали русский язык, математику, физику и информатику. Их работы по каждой из дисциплин были оценены на 100 баллов.

По словам тульского четырехсотбалльника, для достижения подобного результата необходимо уделять больше внимания интересующим наукам, нежели самой подготовке к ЕГЭ.

«Чтобы хорошо выступить на экзаменах, нужно учиться в школе. Важно иметь базу по предметам и уделять внимание не столько подготовке непосредственно к экзаменам, сколько изучению наук, которые интересуют», — сказал Даниил Дрябин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнениях экспертов об индивидуальной сдаче ЕГЭ.

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