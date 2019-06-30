«Как у Ким»: поклонники в восторге от пляжного снимка Нюши

, 17:57 Фото 41

Певица поделилась кадром с летнего отдыха на пляже.

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Фото, видео : Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша совсем недавно стала мамой. Несмотря на то, что артистка родила всего несколько месяцев назад, она уже может смело похвастаться прекрасной фигурой. Это подтверждает и новое фото, которое Нюша опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке певица позирует в светлом слитном купальнике, находясь по колено в воде. Артистка стоит к камере вполоборота, поэтому подписчики легко могут рассмотреть ее подтянутую фигуру.

«Попа — прелесть!»

«Попа как у Ким!»

«Обалденная!» — восхитились фолловеры.

Instagram @nyusha_nyusha

Однако нашлись и те, кто рассмотрел в фотографии недочеты.

«А зачем трусы в попу засовывать?»

«Ну зачем выкладывать свои ягодицы везде?» — сетуют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша показала подписчикам нежное фото своей малышки.

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