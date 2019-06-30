Беженцы из сирийского Идлиба получили гумпомощь от российских военных

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь беженцам из Идлибской зоны деэскалации.

Сбежавшие от войны сирийцы получили набор необходимых продуктов — рис, сахар, консервы и чай. Сейчас в лагере близ города Тартус находится около 20 семей, раньше его население насчитывало несколько тысяч человек. Многие из них уже вернулись в свои дома на освобожденных от боевиков территориях. Продовольствием беженцев обеспечивает и сирийское правительство.

«Это единственный лагерь беженцев в провинции Тартус. Раньше было несколько, но ситуация стабилизируется, люди возвращаются в свои дома. Когда это смогут сделать эти беженцы, говорить пока рано — обстановка в Идлибе напряженная. С нашей стороны они будут получать всю необходимую помощь столько времени, сколько потребуется», — отметила представитель администрации провинции Тартус Африя Ахмад.

В центре временного размещения беженцев есть все необходимое, налажено водоснабжение и оборудованы кухни. В некоторых палатках появились даже телевизоры. Вскоре в лагерь планируют доставить мобильный госпиталь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизненно необходимом медицинском оборудовании, которое российские военные доставили в сирийский Тартус.