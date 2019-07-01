«Речная нимфа»: Ума Турман поделилась фото в купальнике

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Актриса наслаждается отдыхом на природе.

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Фото, видео : Instagram @umathurman

Звезда «Убить Билла» Ума Турман сейчас наслаждается отдыхом и делится с подписчиками в Instagram фотографиями. Недавно актриса опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике в горной реке.

Instagram @umathurman

Несмотря на то, что «костюм» у звезды достаточно закрытый, он все равно обнажил недостатки фигуры 49-летней Умы Турман.

Судя по снимку, актриса уже потеряла былую форму, у нее округлилось лицо и бедра, однако такие изменения ничуть не смутили поклонников. Они продолжают восхищаться ею:

«Ума, почему ты выглядишь так хорошо, даже природа поклоняется вам»;

«Ты делаешь этот красивый пейзаж еще красивее, Ума»;

«Я хочу присоединиться!»;

«Я думаю, что видел Русалочку»;

«Ты идеальная женщина», — осыпали комплиментами актрису фолловеры.

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