«Хорошо зашло»: Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа

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По словам супруги Олега Газманова, еженедельное однодневное голодание помогает человеческому организму очиститься от токсинов.

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Фото, видео : Instagram @oleggazmanov

Супруга популярного певца Олега Газманова Марина в своем аккаунте в Instagram рассказала подписчикам о 36-часовом голодании мужа, в ходе которого он пил только воду. По ее словам, оно способствует очищению организма человека от токсинов и защите от преждевременного старения.

«Голодание длиной в один день способствует получению отличных результатов. Аутофагия защищает организм от преждевременного старения, и даже омолаживает его с помощью создания новых клеток. Еженедельное однодневное голодание помогает организму очиститься, разгрузиться от скопившихся токсинов», — пишет Марина Газманова.

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Супруга музыканта подчеркнула, что в условиях современной экологии такая практика позволит улучшить и сохранить здоровье. В качестве примера Марина Газманова привела японского биолога Есинори Осуми, который в 2016 году получил Нобелевскую премию за исследование и подтверждение пользы от аутофагии.

Жена Олега Газманова отметила, что эксперимент очень хорошо «зашел» ее 67-летнему супругу, но посоветовала подписчикам относиться к ее советам разумно и индивидуально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин восхитился подтянутым телом Газманова.

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