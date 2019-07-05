Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Саши Лисовой

, 9:58 Эфирная новость 63

У маленькой Саши слишком поздно диагностировали нейробластому. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

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Фото, видео : Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 259

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала трехлетняя Саша. Тяжелую болезнь — нейробластому — у девочки заметили уже на последней стадии. Врачам удалось остановить рост опухоли. Сейчас необходима специальная терапия, способная находить и убивать раковые клетки.

Но препарат для ее проведения стоит почти миллион рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 9 миллионов 249 тысяч 560 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про четырехлетнюю Машу Яр из небольшого поселка на Таймыре, у которой врачи выявили последнюю стадию нейробластомы.

Тема:
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