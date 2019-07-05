«Задолбали!»: Шаляпин ответил на слухи о разрыве с Цымбалюк-Романовской

Фанаты подозревают, что Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной — Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец развлекается на заграничных курортах и каждый день публикует новые фото. А вот пианистка осталась в одиночестве на родине.
Шаляпин уже побывал в США и Франции. Но на всех снимках артист один. На вопросы поклонников о разрыве с Цымбалюк-Романовской артист отреагировал неадекватно. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
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Его подруга сердца наоборот предпочла откровенно рассказать фанатам, что происходит у пары на самом деле. Виталина заявила, что она не против одиночного путешествия ее суженного по заграничным странам.
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При этом Цымбалюк-Романовская утверждает — у влюбленных все хорошо и они не ссорились. По словам пианистки, вскоре пара отправляется в совместное путешествие. Правда, артистка пока не рассказала, куда. Планами на будущее подруга Прохора Шаляпина тоже делиться не стала.
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Ранее 5-tv.ru сообщал — фанаты подозревают, что Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую.