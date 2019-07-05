«Задолбали!»: Шаляпин ответил на слухи о разрыве с Цымбалюк-Романовской

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Молодой певец просто взбесился из-за сплетен фанатов о его расставании с 40-летней пианисткой.

Фото : Instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 59

Фанаты подозревают, что Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной — Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец развлекается на заграничных курортах и каждый день публикует новые фото. А вот пианистка осталась в одиночестве на родине.

Шаляпин уже побывал в США и Франции. Но на всех снимках артист один. На вопросы поклонников о разрыве с Цымбалюк-Романовской артист отреагировал неадекватно. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

«Я не комментирую, до свиданья! Задолбали всякой ерундой! Сколько можно? Отстаньте уже от нас, наконец-то», — проявил агрессию Прохор Шаляпин.

Его подруга сердца наоборот предпочла откровенно рассказать фанатам, что происходит у пары на самом деле. Виталина заявила, что она не против одиночного путешествия ее суженного по заграничным странам.

«Мы не должны все время быть вместе, как сиамские близнецы», — уверена артистка.

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При этом Цымбалюк-Романовская утверждает — у влюбленных все хорошо и они не ссорились. По словам пианистки, вскоре пара отправляется в совместное путешествие. Правда, артистка пока не рассказала, куда. Планами на будущее подруга Прохора Шаляпина тоже делиться не стала.

«Пока не планируем свадьбу. У нас другой план действий. Увидите, как у нас все будет происходить», –заявила Виталина.

Ранее 5-tv.ru сообщал — фанаты подозревают, что Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую.

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 59
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