Глава «Нафтогаза» предупредил о надвигающейся катастрофе

Украине грозит техногенная катастрофа, если до середины октября, к началу отопительного сезона, в подземные хранилища не будет закачено 20 миллиардов кубометров газа. Об этом в пятницу, 5 июня, написал в своем Facebook гендиректор компании «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, сейчас в хранилищах 13,8 миллиардов кубометров, необходимо за полгода закачать еще около шести миллиардов.

«Только накопив в хранилищах около 20 миллиардов кубических метров, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с «Газпромом», — отметил Коболев.

Он подчеркнул, что необходимо ежедневно закачивать в хранилища около 60 миллионов кубометров голубого топлива и останавливаться нельзя ни на день, наверстать отставание от графика будет невозможно.

«Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 миллиардов кубических метров — это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет», — предупреждает Коболев.

Однако, по словам главы компании, в этой ситуации «Нафтогаз» оказался перед выбором: заплатить дивиденды и заморозить страну или отсрочить выплаты, но закачать необходимый объем газа.

«Я готов нести персональную ответственность. <> Если на одной чаше весов вопрос моего персонального контракта, а на другой — безопасность граждан, я выбираю последнее», — с пафосом заключил Коболев.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, компания намерена полностью прекратить транзит российского газа в 2019 году — по истечении контракта с «Газпромом».