Видео: Лолита Милявская показала «истинное лицо женщины»

Известная российская певица Лолита Милявская показала своим подписчикам в Instagram, как начинает каждое свое утро. 55-летняя артистка опубликовала в соцсети видео, где она предстала перед фанатами в омолаживающей маске.

«Я снимаю с себя пену. Все, что можно с себя снять. Хоть брейся. Вот оно, истинное лицо женщины», — сказала Лолита Милявская.

К слову, запись была сделана в салоне автобуса, который вез артистку в Донецк на выступление. Несмотря на объявленное расставание с мужем Дмитрием Ивановым, певица не намерена отменять концерты. Поклонники поддержали Лолиту, отметив, что она отлично держится в сложившейся ситуации.

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«Лола, вы такая классная! А что за маска? Глаза действительно на мокром месте. Держитесь, новое приключение само собой найдется. Такая женщина не может быть одна»

«А глаза грустные и заплаканные…»

«Красота и продолжительная молодость — огромный труд! А, любящая *себя* женщина — большая трудяга!»

«Лолуся, ты у нас супер!!! И мы тебя уважаем и любим»

«Да самая красивая женщина с утра и без косметики», — написали фанаты.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что женщине не стоит показывать всем, как она за собой ухаживает.

«Думаю совсем не обязательно показывать всем свои маленькие приемы"красоты»», — отметил один из подписчиков.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в начале июля певица Лолита объявила о разводе со своим мужем фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, с которым она прожила девять лет. Свое решение она объяснила тем, что в последнее время их чувства с супругом охладели. По ее словам, пара приняла решение разойтись, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Кто-то посчитал, что причиной разлада могла стать молодая любовница Иванова. Однако эту информацию певица опровергла. После громкий развод прокомментировала подруга артистки Анита Цой, а затем и сам Дмитрий Иванов.