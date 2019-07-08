Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем

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Ведущий сожалеет о том, что брак певицы с Дмитрием Ивановым распался.

Фото : www.globallookpress.com

Новость о разводе эстрадной певицы Лолиты Милявской и ее мужа фитнес-тренера Дмитрия Иванова шокировала фанатов и коллег артистки из мира шоу-бизнеса. Публика не могла поверить, что браку, который просуществовал девять лет, все-таки суждено распасться.

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Известие о разрыве супругов стало полной неожиданностью и для тех, кто поддерживал контакты с парой. Комментируя сообщение Милявской о разводе, известный российский ведущий  Андрей Малахов отметил, что ему бесконечно жаль. Шоумен вспомнил, как еще в прошлом году звезда рассказывала ему о семейной идиллии и хваталась покупкой нового земельного участка в Болгарии. Теперь все поменялось – семейные хлопоты для артистки остались в прошлом, и она готовится вернуться к жизни свободной женщины.

Малахов считает, что Лолите нелегко смириться с очередным разводом, однако она не показывает своих истинных чувств.

«Лолита, как всегда, самоиронична и свои настоящие переживания скрывает. Дима, я уверен, не такой стойкий», – цитируют ведущего Дни.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Лолиты может оспорить брачный договор. 

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