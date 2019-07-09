Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии

Сразу четыре акции протеста минувшим вечером, 8 июля, прошли в Тбилиси. У здания парламента с одной стороны — те, кто против России, с другой те, кто осуждает откровенное хамство в адрес Москвы, третьи осуждают гей-парад. От серьезных столкновений спасают только усиленные кордоны полиции. Напряжение растет. Тем временем стражи порядка сообщают как минимум об одном пострадавшем.

8 июля российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию, а в Госдуме задумались, что этого мало и уже во вторник, 9 июля, намерены обсудить запрет на поставки вина и минеральной воды. Валентин Трушнин с подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что группа «Ласковый май» больше никогда не выступит в Грузии.