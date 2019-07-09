Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии

, 5:27 Эфирная новость 68

Вечером в понедельник, 8 июля, в Тбилиси прошли сразу четыре протестные акции. За ними последовали столкновения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ Тимур Попхадзе, Пятый канал

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 38

Сразу четыре акции протеста минувшим вечером, 8 июля, прошли в Тбилиси. У здания парламента с одной стороны — те, кто против России, с другой те, кто осуждает откровенное хамство в адрес Москвы, третьи осуждают гей-парад. От серьезных столкновений спасают только усиленные кордоны полиции. Напряжение растет. Тем временем стражи порядка сообщают как минимум об одном пострадавшем.

8 июля российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию, а в Госдуме задумались, что этого мало и уже во вторник, 9 июля, намерены обсудить запрет на поставки вина и минеральной воды. Валентин Трушнин с подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что группа «Ласковый май» больше никогда не выступит в Грузии.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 38
8 июл
Край хачапури и «Киндзмараули» оставили без российских потребителей — репортаж
8 июл
Москва ждет реакции международного сообщества на выходку «Рустави-2»
8 июл
Российских туристов из Грузии будут вывозить через соседние страны
7 июл
МИД ответил на «менторские поучения» США в отношении запретов рейсов в Грузию
6 июл
МИД РФ призвал США сменить «менторский тон» в вопросе запрета полетов в Грузию
1 июл
Вахтанг Кикабидзе поддержал Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России
1 июл
В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в России
1 июл
Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
1 июл
Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе выступать в России
29 июн
Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +12°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

6:16
Что испокон веков нельзя делать женщинам в день Тихвинской иконы Божией Матери
6:03
Жители Курска нашли клад, отдали государству и отсудили два миллиона рублей
5:51
На курорте «Игора» прошел автофестиваль «Tsunami Picnic»
5:27
Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии
5:16
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
5:01
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги

Сейчас читают

Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге