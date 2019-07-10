В Сирии взорвавшаяся мина унесла жизни семерых детей — видео

, 12:12 Эфирная новость 48

Инцидент зафиксирован в провинции Дейр-эз-Зор. Погибшие работали на поле, которое оказалось заминированным.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4277

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор мощный взрыв унес жизни семерых детей. Они работали на поле, где террористы установили мины. Об этом сообщает сирийское агентство САНА. Сколько еще человек пострадали, пока точно не известно.

За последние месяцы это уже не первый подобный случай. В конце июня мина разорвалась в южных окрестностях города Хасеке. Тогда были ранены два ребенка. Боевики оставили после себя множество фугасов. Для того, чтобы помешать местному населению наладить мирную жизнь в аграрных районах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в сирийском городе Эс-Сувейда, в результате которого также погибли мирные жители.

Тема:
Война в Сирии 4277
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