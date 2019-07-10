В сирийской провинции Дейр-эз-Зор мощный взрыв унес жизни семерых детей. Они работали на поле, где террористы установили мины. Об этом сообщает сирийское агентство САНА. Сколько еще человек пострадали, пока точно не известно.

За последние месяцы это уже не первый подобный случай. В конце июня мина разорвалась в южных окрестностях города Хасеке. Тогда были ранены два ребенка. Боевики оставили после себя множество фугасов. Для того, чтобы помешать местному населению наладить мирную жизнь в аграрных районах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в сирийском городе Эс-Сувейда, в результате которого также погибли мирные жители.