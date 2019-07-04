Видео: Не менее четырех человек погибли при взрыве в сирийском городе Эс-Сувейда

По предварительным данным, не менее четырех человек погибли в результате теракта в сирийском городе Эс-Сувейда, еще несколько ранены.

Около 21:10 по местному времени, которое совпадает с московским, на оживленной улице взорвался припаркованный напротив церкви заминированный мотоцикл, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное информационное агентство SANA. При этом отмечается, что спустя некоторое время сообщение о четырех погибших было удалено и заменено на «несколько жертв и раненых».

В свою очередь губернатор Эс-Сувейды заявил о троих погибших и семерых раненых в результате взрыва.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 17 июня в городе Камышлы на северо-востоке Сирии взлетел на воздух заминированный автомобиль.