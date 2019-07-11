«Меч возмездия» по-украински: Порошенко вызван на допрос

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Тучи над головой бывшего президента Незалежной продолжают сгущаться.

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Фото, видео : ТАСС /president.gov.ua, /ZEUS, /Сивков Петр

Тема:
Украинский кризис 50

Государственное бюро расследований Украины вызывает экс-главу государства на допрос в среду, 17 июля, по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском».

Всего ведомство расследует пять уголовных дел, в которых «шоколадный король» выступает фигурантом, пишет «Экономика сегодня».

Порошенко неоднократно заявлял, что не боится уголовных дел против себя. Сейчас он активно пытается «протиснуться» в Верховную раду, выборы в которую пройдут уже 21 июля.

Помимо текущих уголовных расследований, действующий глава государства Владимир Зеленский уже грозит сделать Порошенко первой высокопоставленной жертвой закона «Об очищении власти», который «шоколадный король» сам же и утвердил.

Тема:
Украинский кризис 50
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