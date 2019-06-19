Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами

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Посол Сирии в России Рияд Хаддад подчеркнул, что боевики активно бегут из страны.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4262

Посол Сирии в России Рияд Хаддад в Уфе на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил, что борьба с боевиками на сирийской территории близится к завершению, сообщает RT

Дипломат подчеркнул, что террористы активно бегут из страны. Это связано с тем, что они за время войны в Сирии приобрели боевые и тактические навыки, которые теперь могут применять для проведения операций в любой части мира.

Генштаб Вооруженных сил России заявлял в апреле, что военная фаза конфликта в Сирии завершена. Крупномасштабные операции в стране закончены.

В Сирии с 2011 года мятежники добиваются свержения президента Асада. Конфликт превратился в гражданскую войну. В результате окрепли террористические организации, в том числе «ИГ*». Россия помогает правительству Асада, а США и европейские страны поддерживают оппозицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержаны двое жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ*.

* - запрещена в РФ. 

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