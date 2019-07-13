Здание телеканала «112 Украина» неизвестные обстреляли из гранатомета в Киеве. Инцидент произошел ночью в субботу, 13 июля, в Шевченковском районе столицы Незалежной. Никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили повреждения на фасаде здания телеканала и «отработанный» тубус гранатомета. Возбуждено досудебное расследование по статье УК Украины «Теракт».

Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего, дело будет передано для расследования в СБУ.

facebook@Поліція Києва

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о финансировании терроризма возбуждено на Украине после скандала с NewsOne.