Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве — видео

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Инцидент произошел ночью 13 июля в Шевченковском районе украинской столицы. Никто не пострадал.

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Фото, видео : facebook@Поліція Києва, YouTube @informator.ua

Тема:
Украинский кризис 53

Здание телеканала «112 Украина» неизвестные обстреляли из гранатомета в Киеве. Инцидент произошел ночью в субботу, 13 июля, в Шевченковском районе столицы Незалежной. Никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили повреждения на фасаде здания телеканала и «отработанный» тубус гранатомета. Возбуждено досудебное расследование по статье УК Украины «Теракт».

Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего, дело будет передано для расследования в СБУ.

facebook@Поліція Києва

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о финансировании терроризма возбуждено на Украине после скандала с NewsOne.

Тема:
Украинский кризис 53
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