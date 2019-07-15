Видео: Международный военно-морской салон завершился в Петербурге

В Петербурге прошел заключительный день военно-морского салона, который стал крупнейшей выставкой продукции военного назначения. Чтобы увидеть российские боевые корабли в этом году в Северную столицу приехали представители 35 государств.

А у жителей и гостей города была редчайшая возможность подняться на борт фрегатов, корветов, десантных катеров. Об итогах выставки корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.

Военно-морской салон — мероприятие, которое интересно не только специалистам. Дети могут примерить флотскую форму, девушки — увидеть, как украшения смотрятся на фоне артиллерии. В проигрыше только рыбаки. Подводные лодки то и дело пугают рыбу. А всем остальным раздолье. Доступ открыт даже к самым секретным кораблям. В рамках разумного, конечно.

«Чтобы попасть на фрегат Касатонов, нужно простоять в очереди около семи минут. На патрульный корабль Камчатка — не больше пяти. А это самый популярный — десантный корабль Евгений Кочешков. Здесь ожидание затянется на 20, а то и 30 минут. Но это все такая мелочь по сравнению с желанием подняться на палубу и, например, услышать звук корабельного колокола», — рассказывает корреспондент Дмитрий Зименкин.

Каждый колокол звучит по-разному — голоса кораблей, как и у людей уникальные. Это знают Артем и Михаил Паничкины, которые посещают каждый военно-морской салон. Артем разбирается в корабельных тонкостях. Он работает на судостроительной верфи. А его сын, конечно, мечтает о путешествиях.

«Хотелось бы на корабле переплыть океан. — Какой, не важно? — Атлантический!», — признается посетитель Международного военно-морского салона в Петербурге Артем Паничкин.

Олег Леонтьев поет супруге Татьяне песню собственного сочинения. Она его самый верный слушатель. Песня из нового морского альбома «Шторм». Жить в Петербурге и не писать про море и порты — невозможно, говорит автор-песенник.

Кажется, в этот день тысячи людей стали к флоту чуточку ближе. И с радостью делятся новыми знаниями. Покататься на лодке посетители смогут уже через несколько дней. Вскоре Санкт-Петербург снова станет главным для моряков городом страны. До Дня Военно-Морского флота остается совсем немного.

Ранее 5-tv.ru публиковал грандиозное видео прохода кораблей в Петербурге ко дню ВМФ.