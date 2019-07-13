Грандиозное видео прохода кораблей в Петербурге ко дню ВМФ

Жители и гости Петербурга стали свидетелями редкого и грандиозного зрелища — прохода кораблей Военно-морского флота РФ для участия в одноименном празднике. 323-летие ВМФ в этом году приходится на воскресенье, 28 июля.

В частности, были замечены новейший патрульный корвет «Василий Быков», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», малый ракетный корабль «Ливень» и другие.

С набережных Невы за «военно-морской процессией» наблюдали сотни людей, а вот рыбаки как ни в чем не бывало продолжали сидеть в своих лодках в непосредственной близости от происходящего.

Датой основания русского военно-морского флота принято считать 30 октября 1696 года, когда Боярская дума по предложению царя Петра I постановила: «Морским судам быть». Первоначально праздник был утвержден постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля, а с 1980 года — в последнее воскресенье июля.

Ровно за неделю до торжества — в воскресенье, 21 июля, в Петербурге и Кронштадте пройдут генеральные репетиции парадов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первой репетиции морской авиации перед парадом ко Дню ВМФ.