Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях блокады Крыма и Донбасса Незалежной. По мнению парламентария, попытка изоляции указанных территорийпоставила Незалежную в невыгодное положение.
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Евгений Мураев выразил уверенность, что всецелое снятие блокад с Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса может стать одним из первых шагов к миру и реинтеграции территорий.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Зеленский потребовал обустроить КПП на границе с Крымом.