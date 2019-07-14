В Раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной — видео

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По мнению депутата Евгения Мураева, попытка блокады Донбасса и Крыма поставила Незалежную в невыгодное положение.

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Фото, видео : ТАСС/Мальгавко Сергей

Тема:
Украинский кризис 57

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях блокады Крыма и Донбасса Незалежной. По мнению парламентария, попытка изоляции указанных территорийпоставила Незалежную в невыгодное положение. 

«Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной. Более того, для нас это тоже категорически не выгодно», — цитирует Евгения Мураева РИА Новости.

Евгений Мураев выразил уверенность, что всецелое снятие блокад с Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса может стать одним из первых шагов к миру и реинтеграции территорий.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Зеленский потребовал обустроить КПП на границе с Крымом.

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