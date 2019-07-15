Россия и Украина обсуждают вопрос обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за нарушение госграницы РФ. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, отвечая на соответствующий вопрос.

Эта тема была затронута в ходе первого телефонного контакта президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, который состоялся 11 июля. После беседы украинский лидер заявил, что освобождение украинских моряков является для него приоритетной задачей.

24 моряка ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года за нарушение государственной границы РФ в районе Керченского пролива. Все они находятся под стражей в рамках уголовного дела.