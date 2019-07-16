Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж

Сестра певца Влада Топалова некоторое время назад объявила в своем Instagram, что ждет ребенка. Недавно стало известно, что Алина собирается замуж. Предложение руки и сердца избранник ей сделал еще весной 2018 года.

Известно, что будущий супруг Алины — эстонский бизнесмен Томас Несон, которого она не случайно называет романтиком. Мужчина встал на колено и спросил, готова ли любимая стать его женой на красивом западном побережье Норвегии.

В интервью Starhit Алина призналась, что свадьба будет скромной, так как она находится в положении. Будущая мама пока не озвучивает пол ребенка и не рассказывает, как протекает беременность.

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Алина — владелица свадебного агентства Ace Agency. Именно она стала организатором роскошной свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова. Торжество состоялось 3 июля 2019 года в Италии. Пара также зарегистрировала свои отношения, когда телеведущая была уже в положении, а вот грандиозный праздник был устроен через несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru показывал сказочное видео со свадьбы Тодоренко и Топалова.