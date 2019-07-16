Любовь Успенская собрала в Москве кортеж кабриолетов — видео

, 16:14 Видео 232

Подписчики уверяют, что опубликованные певицей кадры — старые.

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Фото, видео : Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская опубликовала в Instagram новое видео. На кадрах королеву шансона поздним вечером у входа в караоке-клуб встречает толпа фанатов на кабриолетах. Под бурные аплодисменты певица фотографируется с автовладельцами и благодарит их за сюрприз.

«Вот таким должен быть вечер после сложного понедельника!» — поделилась впечатлениями артистка.

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от такого действа. Подписчики порадовались сюрпризу вместе со своим кумиром.

«Люба — красавица, что говорить. Никто ее не переплюнул. Нет вторых такие однозначно!»

«Достойно!»

«Обалденное завершение! И вы прекрасны!» — восхищаются фанаты и кортежем кабриолетов, и самой певицей.

Однако в комментариях нашлось место и для хейтеров. Некоторые фолловеры заявили, что видео — старое, а Любовь Успенская просто пытается привлечь внимание общественности к своей персоне.

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«А это не старое видео?»

«Зачем его снова выставили?»

«А клуба-то давно нет!» — пишут злопыхатели.

Водители машин с открытым верхом неспроста решили устроить сюрприз именно королеве шансона. Хит Любови Успенской «Кабриолет» уже много лет ярко ассоциируется с именем певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что донором для ребенка Любови Успенской может стать певец Панайотов.

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Любовь Успенская собрала в Москве кортеж кабриолетов — видео

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