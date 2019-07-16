Видео: Москву накрыла гроза с градом

, 18:33 Видео 138

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о надвигающейся непогоде.

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Фото, видео : ТАСС / Стоян Васев, Instagram @maxbatov, @a.l.e.n.k.a.l.o.v.e, @evgenia.ahmatova50, @waterflowers7

Тема:
Погода 3886

Вечером 16 июля Москву накрыла гроза с градом. Жители и гости столицы публикуют видео, на которых запечатлен разгул стихии.

 
 
 
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Публикация от Nicolás Николай Соколов (@sokolovnikolaytv)

Московские улицы превратились в бурные потоки, а в некоторых районах выпал град размером с перепелиное яйцо. Небольшой потоп произошел на станции метро «Котельники», дождевая вода стекает по стенам входа в подземку.

Непогода осложнила работу и столичных аэропортов — в общей сложности задерживаются почти 50 рейсов.

Ранее в столичном регионе был объявлен «желтый» уровень опасности в связи с резким ухудшением погодных условий. Владельцам кафе и ресторанов рекомендовали закрыть летние веранды.

Дождливая погода с грозами сохранится в Москве в среду, 17 июля, и четверг, 18 июля. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. К утру пятницы, 19 июля, в Москве может выпасть 27 миллиметров осадков или почти треть июльской нормы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Сочи, который накрыл шторм.

Тема:
Погода 3886
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