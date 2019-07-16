Видео: Москву накрыла гроза с градом

Вечером 16 июля Москву накрыла гроза с градом. Жители и гости столицы публикуют видео, на которых запечатлен разгул стихии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicolás Николай Соколов (@sokolovnikolaytv) 16 Июл 2019 в 8:21 PDT

Московские улицы превратились в бурные потоки, а в некоторых районах выпал град размером с перепелиное яйцо. Небольшой потоп произошел на станции метро «Котельники», дождевая вода стекает по стенам входа в подземку.

Непогода осложнила работу и столичных аэропортов — в общей сложности задерживаются почти 50 рейсов.

Ранее в столичном регионе был объявлен «желтый» уровень опасности в связи с резким ухудшением погодных условий. Владельцам кафе и ресторанов рекомендовали закрыть летние веранды.

Дождливая погода с грозами сохранится в Москве в среду, 17 июля, и четверг, 18 июля. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. К утру пятницы, 19 июля, в Москве может выпасть 27 миллиметров осадков или почти треть июльской нормы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Сочи, который накрыл шторм.