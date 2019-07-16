Масштабный шторм накрыл Сочи и один расположенный рядом с ним район во вторник, 16 июля. В результате непогоды на одном из пляжей сорвало конструкцию из металлопрофиля, которая упала на контактную группу железнодорожной сети и задержала четыре электропоезда, сообщает РИА Новости.

Сейчас движение поездов восстановлено. Однако, помимо этого, спасатели ведут откачку воды с 11 придомовых территорий в Адлерском районе. В дома вода не заходила. Эвакуация жильцов также не потребовалась. По словам начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Руслана Игнатенко, на территории региона сохраняют свое действие предупреждения, связанные с сильными дождями, градом, грозой, шквалистым ветром и смерчами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном граде в Воронеже.