Схватка Шазама и Черного Адама откладывается до третьего фильма

Эпическая киносхватка супергероя Шазама и его заклятого врага Черного Адама планируется уже на протяжении нескольких лет. Несмотря на это продюсеры не торопят события, и экранная встреча двух легенд DC произойдет по замыслу авторов только в третьей части экранизации комикса, сообщает Filmpro.
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!
По словам исполнителя роли Шазама актера Закари Ливая, битва его героя со своим основным противником должна быть финальной.
«
Стоит отметить, что Черный Адам, которого сыграет Дуэйн Джонсон, должен был появиться в качестве главного злодея в «Шазаме» или в «Отряде самоубийц 2». Позже от реализации этих планов продюсеры отказались. Кинодебют египетского антигероя на экране состоится в рамках отдельной картины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Warner Bros. сознательно разрушил киновселенную DC.