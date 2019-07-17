Схватка Шазама и Черного Адама откладывается до третьего фильма

Эпическая киносхватка супергероя Шазама и его заклятого врага Черного Адама планируется уже на протяжении нескольких лет. Несмотря на это продюсеры не торопят события, и экранная встреча двух легенд DC произойдет по замыслу авторов только в третьей части экранизации комикса, сообщает Filmpro.

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По словам исполнителя роли Шазама актера Закари Ливая, битва его героя со своим основным противником должна быть финальной.

« Насколько мне известно, Черного Адама не будет во втором „Шазаме“, поскольку сначала он появится в своем сольном фильме. Пересекутся же наши персонажи либо в триквеле „Шазама“, либо в сиквеле „Черного Адама“. Для Шазама это практически самый главный противник, вроде злобного брата-близнеца. Так что это определенно должна быть финальная битва. Покажи мы ее во втором фильме, и дальше двигаться будет уже некуда », — сказал Закари Ливай.

Стоит отметить, что Черный Адам, которого сыграет Дуэйн Джонсон, должен был появиться в качестве главного злодея в «Шазаме» или в «Отряде самоубийц 2». Позже от реализации этих планов продюсеры отказались. Кинодебют египетского антигероя на экране состоится в рамках отдельной картины.

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