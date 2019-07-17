Схватка Шазама и Черного Адама откладывается до третьего фильма

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Экранная встреча супергероя и его заклятого врага планируется уже не первый год.

Фото : Кадр из х/ф "Шазам" (2019 г.) / реж. Дэвид Ф. Сандберг

Эпическая киносхватка супергероя Шазама и его заклятого врага Черного Адама планируется уже на протяжении нескольких лет. Несмотря на это продюсеры не торопят события, и экранная встреча двух легенд DC произойдет по замыслу авторов только в третьей части экранизации комикса, сообщает Filmpro.

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По словам исполнителя роли Шазама актера Закари Ливая, битва его героя со своим основным противником должна быть финальной.

«Насколько мне известно, Черного Адама не будет во втором „Шазаме“, поскольку сначала он появится в своем сольном фильме. Пересекутся же наши персонажи либо в триквеле „Шазама“, либо в сиквеле „Черного Адама“. Для Шазама это практически самый главный противник, вроде злобного брата-близнеца. Так что это определенно должна быть финальная битва. Покажи мы ее во втором фильме, и дальше двигаться будет уже некуда», — сказал Закари Ливай.

Стоит отметить, что Черный Адам, которого сыграет Дуэйн Джонсон, должен был появиться в качестве главного злодея в «Шазаме» или в «Отряде самоубийц 2». Позже от реализации этих планов продюсеры отказались. Кинодебют египетского антигероя на экране состоится в рамках отдельной картины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Warner Bros. сознательно разрушил киновселенную DC.

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