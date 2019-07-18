Видео: Сергей Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»

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По словам главы российского МИД, Москва ждет, что правительство Дании откажется от конфронтационного курса по проекту газопровода.

Фото : ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Северный поток — 2 146

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью немецкому изданию Rheinischen Post заявил, что Россия ждет со стороны правительства Дании отказа от конфронтационного курса по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».

«С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне», — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

По мнению главы российского МИД, подобные действия противоречат принципам международного морского права, которыми предусмотрена возможность строительства объектов энергетической инфраструктуры в акваториях морей.

«Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения», — подчеркнул Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства России выразил надежду, что немецкие и другие европейские партнеры РФ, принимая решения по газовому и разного рода вопросам, будут действовать в интересах своих граждан, а не заокеанскими установками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2».

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Северный поток — 2 146
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