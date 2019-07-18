Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью немецкому изданию Rheinischen Post заявил, что Россия ждет со стороны правительства Дании отказа от конфронтационного курса по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».
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По мнению главы российского МИД, подобные действия противоречат принципам международного морского права, которыми предусмотрена возможность строительства объектов энергетической инфраструктуры в акваториях морей.
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Руководитель внешнеполитического ведомства России выразил надежду, что немецкие и другие европейские партнеры РФ, принимая решения по газовому и разного рода вопросам, будут действовать в интересах своих граждан, а не заокеанскими установками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2».