Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью немецкому изданию Rheinischen Post заявил, что Россия ждет со стороны правительства Дании отказа от конфронтационного курса по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».

« С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне », — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

По мнению главы российского МИД, подобные действия противоречат принципам международного морского права, которыми предусмотрена возможность строительства объектов энергетической инфраструктуры в акваториях морей.

« Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения », — подчеркнул Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства России выразил надежду, что немецкие и другие европейские партнеры РФ, принимая решения по газовому и разного рода вопросам, будут действовать в интересах своих граждан, а не заокеанскими установками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2».