Актер Валерий Афанасьев прокомментировал свою госпитализацию

, 9:18 Эксклюзивное интервью 111

По некоторым данным, звезда фильма «Ширли-мырли» оказался в одной из московских клиник из-за жалоб на боли в спине.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Савостьянов

Народный артист России Валерий Афанасьев в беседе с 5-tv.ru заявил, что чувствует себя «замечательно», не став уточнять детали возможной госпитализации из-за жалоб на боли в спине.

По некоторым данным, звезду фильма «Ширли-мырли» экстренно положили на лечение в одну из московских клиник. Кроме болей в спине, его якобы беспокоила повышенная температура. Однако Афанасьев дал понять, что с ним все хорошо.

«Все хорошо, я замечательно», заявил он, не сказав, где сейчас находится.

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