Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений между странами

Владимир Путин в воскресенье, 21 июля, направил поздравительную телеграмму президенту Сирии Башару Асаду в честь 75-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

В поздравительной телеграмме глава государства подчеркнул, что совместными усилиями Россия и Сирия нанесет «окончательное поражение силам терроризма» в САР.

«За прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах. Сегодня Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать полное содействие в защите государственного суверенитета, обеспечения безопасности в стране и восстановлении разрушенных территорий.

«Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам — скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни», — в завершение написал президент.

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