Видео: Первая дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге

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Чтобы обеспечить проход судов в Северной столице в воскресенье, 21 июля, развели четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ 60

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 20 июля, прошла первая дневная репетиция Главного военно-морского парада ко Дню Военно-морского флота. В мероприятии приняли участие десятки военных кораблей, самолетов и вертолетов.

Чтобы обеспечить проход судов в Северной столице развели четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Переправы были перекрыты с 11.00 до 12.15, однако проезд по ЗСД для автомобилей с 10 до 13 часов дня сделали бесплатным. Также в это время была изменена схема движения общественного транспорта.

День ВМФ в России отметят 28 июля. В этот день в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится военно-морской парад, в котором примут участие четыре тысячи военнослужащих, 43 корабля, 36 самолетов и 20 вертолетов. Во время мероприятия продемонстрируют новейшее вооружение. В этом году праздник станет юбилейным — ему исполнится 80 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге провели первую репетицию пешей части Главного военно-морского парада.

Тема:
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