Видео: Первая дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 20 июля, прошла первая дневная репетиция Главного военно-морского парада ко Дню Военно-морского флота. В мероприятии приняли участие десятки военных кораблей, самолетов и вертолетов.

Чтобы обеспечить проход судов в Северной столице развели четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Переправы были перекрыты с 11.00 до 12.15, однако проезд по ЗСД для автомобилей с 10 до 13 часов дня сделали бесплатным. Также в это время была изменена схема движения общественного транспорта.

День ВМФ в России отметят 28 июля. В этот день в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится военно-морской парад, в котором примут участие четыре тысячи военнослужащих, 43 корабля, 36 самолетов и 20 вертолетов. Во время мероприятия продемонстрируют новейшее вооружение. В этом году праздник станет юбилейным — ему исполнится 80 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге провели первую репетицию пешей части Главного военно-морского парада.