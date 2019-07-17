Видео: В Петербурге прошла первая пешая репетиция Главного военно-морского парада

, 7:50 Эфирная новость 41

Тренировка пеших парадных расчетов состоялась в ночь на 17 июля на Сенатской площади.

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Фото, видео : Zuma\TASS, Пятый канал

Тема:
День ВМФ 59

В Петербурге провели первую репетицию пешей части Главного военно-морского парада. В тренировке приняли участие около тысячи человек. Строй военных моряков, полицейских и представителей военно-патриотического движения «Юнармия» прошел вдоль Невы по Сенатской площади. Торжественный марш проходил под музыкальное сопровождение главного оркестра ВМФ имени Римского-Корсакова.

Парад по случаю дня Военно-Морского флота России состоится в Петербурге и Кронштадте в последнее воскресенье июля. В нем будет задействовано больше 40 боевых кораблей и морская авиация, которые продемонстрируют новейшее вооружение, а также более четырех тысяч военнослужащих. В этом году День ВМФ станет юбилейным — празднику исполнится 80 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада.

Тема:
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