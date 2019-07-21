Как прошла первая сводная репетиция парада ко Дню ВМФ — репортаж

, 23:13 Эфирная новость 70

В День ВМФ для зрителей готовят и несколько дополнительных сюрпризов. После основных — водной и воздушной — частей парада в городе стартует фестиваль оркестров.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ 61

В Петербурге прошла первая сводная репетиция парада ко Дню Военно-морского флота ровно за неделю до большого праздника. В одном строю: боевые корабли, экипажи самолетов и вертолетов, пешие колонны военнослужащих. Особое внимание приковано к воздушной части парада. Увидеть «в действии» уникальные противолодочные самолеты — это редкая удача для зрителя! Пилоты работают с ювелирной точностью.

Да и водное представление обещает быть не менее зрелищным — сплошь сюрпризы!

В строю и флагман будущего парада — ракетный крейсер «Маршал Устинов». Еще недавно на его палубе кипела работа. Во время стоянки матросы привели в порядок каждый из элементов корабля. Все-таки статус «Маршала» обязывает.

Кирилл Сергеев одним из первых побывал на незабываемом шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дню ВМФ исполняется 80 лет.

Тема:
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