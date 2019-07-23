Музыкант и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в интервью «Укринформ» призвал принять закон о «сосуществовании» Незалежной и России. По его мнению, Украина страдает от политики двойных стандартов, сообщает «Экономика сегодня».

« Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей », — заявил Святослав Вакарчук.

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Глава фракции «Голос» отметил, что наличие четкого закона, регламентирующего всесторонние отношения между Украиной и Россией, позволило бы не разделять общество. Святослав Вакарчук посетовал, что в настоящий момент некоторые артисты Незалежной активно ведут гастрольную деятельность в РФ, а другие, напротив, не ездят туда из принципиальных соображений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер «Океана Эльзы» публично назвал Крым российским.